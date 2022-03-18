Аркадий Дворкович — больше не глава фонда «Сколково». Четыре дня назад он выступил против войны
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Аркадий Дворкович, в прошлом занимавший высокие посты в Кремле и правительстве РФ, покидает пост председателя фонда «Сколково». Об этом сообщила пресс-служба фонда.
«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда „Сколково“ и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках „Большого Сколково“», — говорится в сообщении.
Место Дворковича в руководстве фонда может занять Игорь Дроздов, который сейчас занимает пост председателя правления «Сколково», рассказали РБК источники, близкие к фонду.
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14 марта Аркадий Дворкович высказался против войны в Украине в качестве президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В частности, он заявил, что «думает о мирных жителях Украины» и об украинских шахматистах, а также выступил за запрет на участие России и Беларуси в официальных международных турнирах до тех пор, «пока не закончится война и украинские игроки не вернутся к шахматам».
На следующий день в качестве главы фонда «Сколково» Дворкович назвал войны «абсолютным злом», а санкции против России — «жесткими, но бессмысленными». В этом заявлении он сделал акцент на том, что РФ «справится с этим вызовом».
16 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил «с позором» уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково», а его слова с осуждением войны и запретах для российских и белорусских шахматистов назвал «национал-предательством».