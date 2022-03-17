Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

AP / Scanpix / LETA

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 17 марта.

«Медуза»: Вчера Владимир Путин на совещании о мерах поддержки регионов говорил об «очищении общества», которое должно укрепить страну. Как в понимании президента будет происходить это «очищение»? И кто именно те предатели, которых, по мнению президента, народ России сможет отличить от настоящих патриотов?

Дмитрий Песков: Ну, вы знаете, в подобные нелегкие времена и в подобных ответственных, эмоционально экзальтированных ситуациях как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Вот так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями.

«Медуза»: А, например, буквы Z, которые стали наносить на двери людей, выступающих против войны, — это первый шаг к «очищению»?

Дмитрий Песков: Не думаю, что это какой-то шаг к очищению. Сейчас же все очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему. И вы знаете, что подавляющее большинство — это те, кто эмоционально поддерживает президента. Очень многие хотят не просто эмоционально, а действенно поддерживать президента. Их подавляющее большинство.

Что сказал Путин об «очищении общества»

Народ России сможет отличить патриотов от предателей Путин выступил с очередной многообещающей речью. На этот раз — не только об Украине, но еще и о том, что в ближайшем будущем ждет «пятую колонну»

Что сказал Путин об «очищении общества»

Народ России сможет отличить патриотов от предателей Путин выступил с очередной многообещающей речью. На этот раз — не только об Украине, но еще и о том, что в ближайшем будущем ждет «пятую колонну»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь