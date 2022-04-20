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Война Пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 19 апреля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

  • Минобороны РФ объявило о «режиме тишины» вокруг завода «Азовсталь» в Мариуполе. Находящимся там украинским военным предложили сдаться. К 22:00 мск из «Азовстали» никто не вышел. Теперь Минобороны предлагает украинским военным сдаваться с 14:00 мск 20 апреля.
  • Из российского AppStore убрали приложение TikTok.
  • Из России уходят автоконцерн General Motors, корпорация Toshiba и разработчик программного обеспечения SAP.
  • Первый канал объявил, что по гуманитарному коридору с территории «Азовстали» вышли 120 гражданских лиц.
  • Глава полиции Киевской области заявил, что в регионе погибли более 1000 мирных жителей.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.

Проект «ШКЯ (Шутки, Кайф, Яшперица)» новосибирской художницы Евы Морозовой после начала российского вторжения в Украину стал антивоенным. Мы с ней поговорили.

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«Если я не могу сказать, что думаю, на фига я вообще нужна?» С 24 февраля Ева Морозова из ШКЯ рисует только антивоенные комиксы (вы наверняка видели их в соцсетях). Мы поговорили с художницей — о Путине и людях «с буквой Z в глазах»

Читайте здесь

«Если я не могу сказать, что думаю, на фига я вообще нужна?» С 24 февраля Ева Морозова из ШКЯ рисует только антивоенные комиксы (вы наверняка видели их в соцсетях). Мы поговорили с художницей — о Путине и людях «с буквой Z в глазах»

Двое сотрудников зоопарка под Харьковом, пропавшие без вести в начале марта, найдены мертвыми.

«Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить. Но вчера мы получили подтверждение о том, что их тела найдены. Наших ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении», — говорится в сообщении на странице «Фельдман Экопарк».

Интервью с владельцем зоопарка

«МЧС Медиа» опубликовало инструкцию «на случай ответного ядерного удара со стороны стран НАТО». В тексте сообщалось, что угроза ядерного удара возможна во время празднования Пасхи 24 апреля. Позже издание сообщило, что его сайт взломали.

Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию

«Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и испытываем огромное сочувствие к жертвам этого конфликта, — говорится в заявлении на сайте компании. — Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта».

Здравствуйте. «Медуза» продолжает в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и мире.