Война Пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 19 апреля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Минобороны РФ объявило о «режиме тишины» вокруг завода «Азовсталь» в Мариуполе. Находящимся там украинским военным предложили сдаться. К 22:00 мск из «Азовстали» никто не вышел. Теперь Минобороны предлагает украинским военным сдаваться с 14:00 мск 20 апреля.
- Из российского AppStore убрали приложение TikTok.
- Из России уходят автоконцерн General Motors, корпорация Toshiba и разработчик программного обеспечения SAP.
- Первый канал объявил, что по гуманитарному коридору с территории «Азовстали» вышли 120 гражданских лиц.
- Глава полиции Киевской области заявил, что в регионе погибли более 1000 мирных жителей.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Двое сотрудников зоопарка под Харьковом, пропавшие без вести в начале марта, найдены мертвыми.
«Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить. Но вчера мы получили подтверждение о том, что их тела найдены. Наших ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении», — говорится в сообщении на странице «Фельдман Экопарк».
«МЧС Медиа» опубликовало инструкцию «на случай ответного ядерного удара со стороны стран НАТО». В тексте сообщалось, что угроза ядерного удара возможна во время празднования Пасхи 24 апреля. Позже издание сообщило, что его сайт взломали.
Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию
«Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и испытываем огромное сочувствие к жертвам этого конфликта, — говорится в заявлении на сайте компании. — Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта».
Здравствуйте. «Медуза» продолжает в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и мире.