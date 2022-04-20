Война Пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

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Пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 19 апреля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Минобороны РФ объявило о «режиме тишины» вокруг завода «Азовсталь» в Мариуполе. Находящимся там украинским военным предложили сдаться. К 22:00 мск из «Азовстали» никто не вышел. Теперь Минобороны предлагает украинским военным сдаваться с 14:00 мск 20 апреля.

Из российского AppStore убрали приложение TikTok.

Из России уходят автоконцерн General Motors, корпорация Toshiba и разработчик программного обеспечения SAP.

и разработчик программного обеспечения SAP. Первый канал объявил, что по гуманитарному коридору с территории «Азовстали» вышли 120 гражданских лиц.

Глава полиции Киевской области заявил, что в регионе погибли более 1000 мирных жителей.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.