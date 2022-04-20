В Москве отменили спектакль с Юлией Ауг после жалобы депутата Хинштейна. Актриса выступала против войны

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Московский «Электротеатр Станиславский» отменил спектакль «Сад» с участием актрисы Юлии Ауг. Об этом сообщается на сайте театра.

В сообщении подчеркивается, что показ 20 апреля отменен «по техническим причинам». При этом билеты на этот же спектакль на 25 и 26 мая все еще можно купить.

Спектакль был отменен через несколько часов после того, как Юлию Ауг в своем телеграме раскритиковал депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. Он напомнил, что актриса неоднократно выступала против войны в Украине, и отметил, что она «известна своей антироссийской позицией».

Да, свободу мнений и свободу творчества — никто не отменял. Но предоставлять такому человеку сцену одного из ведущих столичных государственных (!) театров — выглядит, мягко говоря, странно.

Хинштейн заявил, что связался с московским департаментом культуры и что там «пообещали разобраться».

Юлия Ауг неоднократно публично высказывалась против войне в Украине. В начале апреля она поставила в Эстонии документальный спектакль «*** войне», который был основан на ее переписках с друзьями из Украины.

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