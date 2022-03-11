British American Tobacco (производит сигареты Kent, Lucky Strike и «Ява») объявила об уходе из России

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Крупнейший производитель сигарет, британская компания British American Tobacco объявила, что уйдет из России на фоне военного конфликта в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Мы пришли к выводу, что владение бизнесом BAT в России более не является устойчивым в нынешних условиях. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты зарплаты нашим 2500 сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать их будущую занятость. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России.

British American Tobacco выпускает марки сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», устройства для нагревания табака Glo и стики Neo. Компании принадлежит фабрика «БАТ-СПб» в Петербурге, которая производит сигареты и стики для нагревания.

Ранее на этой неделе BAT объявила, что приостановит запланированные инвестиции в России и сосредоточится на существующем портфеле табачных изделий местного производства.

Ранее на этой неделе табачная компания Imperial Brands (марки Davidoff, West, «Максим») объявила, что прекращает продажи в России и останавливает производство в Волгограде.

Еще один табачный производитель Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M) объявил, что сократит производство и приостановит предстоящие инвестиции в России. Японская корпорация Japan Tobacco (бренды Winston, Camel, LD) также приостановила новые инвестиции на российском рынке.

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