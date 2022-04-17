Шестой пакет санкций Евросоюза против России затронет Сбербанк и энергетический сектор

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Власти Евросоюза обсуждают очередной, шестой по счету пакет санкций в адрес России из-за войны в Украине.

Как рассказала в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора и в особенности затронет Сбербанк, на долю которого приходится 37% этого сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против российского энергетического сектора. По словам главы Еврокомиссии, ЕС также разрабатывает «умные механизмы», которые в будущем позволят затронуть российскую нефть.

Санкции ЕС ранее не касались крупнейшего российского банка, поскольку он вместе с Газпромбанком остается одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ, пишет Reuters . США и Великобритания в начале апреля вводили блокирующие санкции против Сбербанка, за исключением операций, связанных с энергетикой.

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Пятый пакет санкций Евросоюза был введен в действие 8 апреля. Он включал в себя запрет на импорт российского угля, запрет на доступ российских судов в порты ЕС и въезд российских и белорусских грузоперевозчиков на территорию Евросоюза (с рядом исключений).

Среди банков под блокирующие санкции ЕС попали ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Они были отключены от системы SWIFT.

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