«Меня решили отменить в России». В Москве второй день снимают с показов спектакли Юлии Ауг

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Московский Театр на Таганке отменил спектакль «Эльза» Юлии Ауг, который должен был состояться 21 апреля — вместо него показали «Тартюфа» в постановке Юрия Любимова, сообщает канал RTVI.

20 апреля «Электротеатр Станиславский» отменил показ спектакля «Сад», в котором Юлия Ауг занята как актриса.

Артистка прокомментировала отмены спектаклей в своей фейсбуке (сейчас доступ к странице Ауг отграничен, цитата дана по RTVI):

Ну, что ж. Меня решили отменить в России, как я понимаю. Отменить и выдавить. Мы читали об этом в книгах. Мы изучали это на лекциях по истории русского театра. Мы думали, что ничего подобного повториться в России не может. Смогло. Повторяется. Прямо сейчас.

Юлия Ауг публично выступает против войны в Украине. В начале апреля она поставила в Эстонии документальный спектакль «*** войне», который был основан на ее переписках с друзьями из Украины. Накануне отмены спектаклей Ауг стала получать в соцсетях обвинения в русофобии. В том числе на нее пожаловался в московский департамент культуры депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

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