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Задачей российских войск на втором этапе «спецоперации» в Украине является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и обеспечение сухопутного коридора в Крым. Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики.

При этом Миннекаев отметил, что контроль над югом Украины даст возможность получить выход в Приднестровье, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

«Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — добавил военный.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала битву за Донбасс. 21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе — последнего укрытия украинских военных и мирных жителей в оккупированном российской армией городе.

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