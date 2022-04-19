«Откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно». Олег Тиньков (очень) эмоционально высказался о войне в Украине

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Бизнесмен Олег Тиньков в соцсетях назвал войну в Украине «безумной». В своем посте он призвал «коллективный Запад» быть «более рациональным и гуманным» — дать президенту России Владимиру Путину возможность «сохранить лицо» ради того, чтобы «остановить бойню».

Я не вижу ни ОДНОГО бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества.

Тиньков заявил, что в России «есть дебилы, рисующие Z», но таковых, по мнению бизнесмена, «в любой стране 10%». Остальные 90% россиян против войны, считает он.

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Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков не впервые высказывается против войны в Украине. 28 февраля он заявил, что государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на боевые действия. 14 апреля бизнесмен сообщал о намерении его семейного благотворительного фонда помочь украинским беженцам в Италии и россиянам, получившим ранения.

В последние годы Тиньков жил в основном в Лондоне, где проходил лечение от . 24 марта на фоне войны в Украине власти Великобритании внесли предпринимателя в санкционный список вместе с другими российскими бизнесменами, топ-менеджерами и политиками.

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