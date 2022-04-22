На Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию

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В отношении политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию ( ). Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

По словам защитника, сейчас Кара-Мурза находится на допросе в Следственном комитете. Из-за чего возбудили дело, не уточняется.

11 апреля Кара-Мурзу задержали рядом с домом и доставили в ОВД «Хамовники», где политик провел ночь в ожидании суда. Причиной задержания стало то, что он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться». Об этом стало известно из рапортов полицейских, опубликованных адвокатом.

На следующий день Хамовнический суд Москвы назначил политику административный арест сроком на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейскому.

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Днем 22 апреля в Мосгорсуде должно состояться рассмотрение жалобы защиты Кара-Мурзы на его арест. Прохоров предполагает, что политика на него не доставят.

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