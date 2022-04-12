Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток

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Хамовнический суд Москвы назначил политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе административный арест сроком на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейскому (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ). Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе суда.

Адвокат политика Вадим Прохоров сообщил, что решение суда будет обжаловано. Кара-Мурза себя виновным не признал.

Владимира Кара-Мурзу задержали накануне, 11 апреля, рядом с домом и доставили в ОВД «Хамовники», где политик провел ночь в ожидании суда. Причиной задержания Кара-Мурзы стало то, что он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться». Об этом говорится в рапортах полицейских, опубликованных адвокатом.

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Владимир Кара-Мурза — младший — бывший председатель совета «Фонда Бориса Немцова за свободу». До февраля 2022 года он вел программу «Грани недели» на радио «Эхо Москвы». После начала войны в Украине Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями создали Антивоенный комитет России. Организация, среди прочего, призывала объявить военными преступниками политическое руководство России и генералов, участвующих в войне.

В феврале 2021 года издания и опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Владимира Кара-Мурзу дважды пытались убить сотрудники ФСБ — в мае 2015 года и в феврале 2017 года, когда политика госпитализировали с сильными отравлениями. По данным расследователей, те же самые сотрудники ФСБ причастны к отравлению политика Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова, а также следили за оппозиционером Борисом Немцовым перед его убийством.

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