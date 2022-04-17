Украинцам разрешили заключать браки по Zoom

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Министерство юстиции Украины объявило об упрощении процедуры регистрации брака в условиях военного положения в стране.

Теперь подать заявку и оформить брак можно в течение одного дня. «Сегодняшние обстоятельства приводят к тому, что у людей иногда нет возможности ждать. Потому что мы все оказались в обстоятельствах, когда мы не знаем, что будет завтра и даже сегодня до вечера», — рассказала замминистра юстиции Валерия Коломиец.

Также для граждан, несущих военную службу, предусмотрена возможность заключить брак дистанционно. В отдельных случаях регистрацию могут проводить не сотрудники ЗАГСов, а полицейские или военные.

«Они [военнослужащие] могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom», — добавила Коломиец.

По данным министерства, с начала войны в Украине поженились уже почти 22 тысячи украинских пар.

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