В поселке Мангуш под Мариуполем нашли братскую могилу, в которой могут быть захоронены тысячи человек
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В украинском поселке Мангуш, расположенном в 20 километрах от оккупированного российскими войсками Мариуполя, обнаружена братская могила. Спутниковые снимки, на которых запечатлена траншея длиной более 300 метров, опубликовали «Схемы» (проект «Радио Свобода»).
Как утверждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в этом поселке российские военные устроили массовое захоронение погибших мариупольцев.
Траншея ориентировочно появилась в Мангуше в конце марта. На спутниковом снимке от 23 марта ее еще нет. На снимке от 29 марта уже видна вырытая траншея длиной более 300 метров. На более свежем спутниковом снимке от 9 апреля траншея частично зарыта землей и расширена.
В Мариупольском городском совете считают, что в братской могиле могут быть захоронены от трех до девяти тысяч жителей города. К такому выводу власти пришли, сравнив размеры обнаруженного места захоронения с братской могилой в Буче (там возле церкви в 14-метровой траншее были найдены тела 70 человек). По заявлению совета, размеры могилы в Мангуше в 20 раз больше могилы в Буче.
«В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев», — заявил мэр города Вадим Бойченко.
По оценкам властей, к середине марта в разных частях Мариуполя и его пригородах коммунальные службы похоронили около пяти тысяч человек. «По осторожным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек», — сказали в городском совете.