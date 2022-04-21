В поселке Мангуш под Мариуполем нашли братскую могилу, в которой могут быть захоронены тысячи человек

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В украинском поселке Мангуш, расположенном в 20 километрах от оккупированного российскими войсками Мариуполя, обнаружена братская могила. Спутниковые снимки, на которых запечатлена траншея длиной более 300 метров, опубликовали «Схемы» (проект « »).

Как утверждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в этом поселке российские военные устроили массовое захоронение погибших мариупольцев.

Траншея ориентировочно появилась в Мангуше в конце марта. На спутниковом снимке от 23 марта ее еще нет. На снимке от 29 марта уже видна вырытая траншея длиной более 300 метров. На более свежем спутниковом снимке от 9 апреля траншея частично зарыта землей и расширена.

В Мариупольском городском совете считают, что в братской могиле могут быть захоронены от трех до девяти тысяч жителей города. К такому выводу власти пришли, сравнив размеры обнаруженного места захоронения с братской могилой в Буче (там возле церкви в 14-метровой траншее были найдены тела 70 человек). По заявлению совета, размеры могилы в Мангуше в 20 раз больше могилы в Буче.

«В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев», — заявил мэр города Вадим Бойченко.

По оценкам властей, к середине марта в разных частях Мариуполя и его пригородах коммунальные службы похоронили около пяти тысяч человек. «По осторожным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек», — сказали в городском совете.

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