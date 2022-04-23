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Минобороны РФ: целью ракетного удара по Одессе был «логистический терминал» с «крупной партией» западного оружия

Источник: Интерфакс

Минобороны РФ объявило, что целью ракетного удара по Одессе 23 апреля был «логистический терминал на военном аэродроме… на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения».

По сообщению городских властей, две ракеты из числа выпущенных по Одессе попали в военный объект, а две — по жилым домам. В результате погибли, по предварительным данным, шесть человек, в том числе трехмесячный ребенок, и 18 человек были ранены.

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