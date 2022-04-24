Война Шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 23 апреля можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Болгария отказывается от поставок оружия в Украину, сообщило агентство Bloomberg. В свою очередь мэр оккупированного российскими войсками Мелитополя заявил о похищении почетного консула Болгарии.

В ОБСЕ заявили, что несколько членов ее специальной мониторинговой миссии в Украине были схвачены в Донецке и Луганске.

Около восьми тысяч дорогих автомобилей, предназначенных для отправки в Россию, застряли в Бельгии после введения санкций из-за войны в Украине, сообщила Wall Street Journal.

Правительство Великобритании обдумывает открытие первой угольной шахты за 30 лет из-за отказа от российского угля, пишет The Telegraph.

Эмбарго на российский газ стало катастрофой для экономики ФРГ, заявил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.

Украина попросила у МАГАТЭ оборудование для безопасной эксплуатации своих ядерных объектов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.