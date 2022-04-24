Война Шестидесятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 23 апреля можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Болгария отказывается от поставок оружия в Украину, сообщило агентство Bloomberg. В свою очередь мэр оккупированного российскими войсками Мелитополя заявил о похищении почетного консула Болгарии.
- В ОБСЕ заявили, что несколько членов ее специальной мониторинговой миссии в Украине были схвачены в Донецке и Луганске.
- Около восьми тысяч дорогих автомобилей, предназначенных для отправки в Россию, застряли в Бельгии после введения санкций из-за войны в Украине, сообщила Wall Street Journal.
- Правительство Великобритании обдумывает открытие первой угольной шахты за 30 лет из-за отказа от российского угля, пишет The Telegraph.
- Эмбарго на российский газ стало катастрофой для экономики ФРГ, заявил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.
- Украина попросила у МАГАТЭ оборудование для безопасной эксплуатации своих ядерных объектов.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Путин поздравил россиян с Пасхой, отметив «созидательную работу» РПЦ
Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости.
Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения. <…>
Глава РПЦ, патриарх Кирилл поддержал вторжение в Украину. Это вызвало критику в Украинской православной церкви Московского патриархата и православных церквях других европейских стран.
Офис Генпрокурора Украины: с начала войны в стране погибли 213 детей
Более 389 детей были ранены. Больше всего пострадавших детей в Донецкой (122), Киевской (114) и Харьковской (91) областях.
Кроме того, при обстрелах и бомбардировках были повреждены 1500 учебных заведений. 102 из них разрушены полностью.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.
Война продолжается два месяца. Россияне отступили от Киева, но официально командование заявляет, что планирует «установить полный контроль» над Донбассом и южными регионами Украины. Киев в свою очередь не намерен отказываться даже от тех территорий, которые сейчас оккупированы Россией.
Итоги двух месяцев войны в интервью «Медузе» подводит советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он рассказал о роли Беларуси и кадыровцев в военных действиях, о своей службе в разведке и знакомстве с одним из идеологов «русского мира» Александром Дугиным.
Bloomberg: Болгария (член ЕС и НАТО) отказывается от поставок оружия в Украину
Правительство Болгарии пока не откликнулось на призывы помочь Украине с оружием, предоставив стране только гуманитарную помощью, защитные шлемы и бронежилеты, пишет Bloomberg.
Вопрос о поставках оружия вызвал споры в правящей коалиции Болгарии. Пророссийская Болгарская социалистическая партия пригрозила покинуть ее в случае поставок оружия Киеву. А правоцентристская «Демократическая Болгария» заявила о выходе, если поставок не будет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска продолжают наступление на востоке, пытаясь установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также обеспечить сухопутный коридор из Донбасса в Крым.
- Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области на расстоянии до 3 километров от границы Украины.
- В Белгородскую область переброшены дополнительные подразделения войск РФ. В 60 километрах от границы Украины развернуты пусковые установки «Искандер-М».
- В Донбассе активизировалось наступление и штурм на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Продолжаются бои в районах Заречного, Рубежного и Попасной.
- В Мариуполе россияне продолжают обстреливать и блокировать украинские подразделения в районе «Азовстали». По заводу наносят авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.
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Главные новости ночи:
- В оккупированном российскими войсками Мелитополе похитили почетного консула Болгарии, утверждает мэр города Иван Федоров.
- В ОБСЕ заявили, что несколько членов ее специальной мониторинговой миссии в Украине были схвачены в Донецке и Луганске.
- Около восьми тысяч дорогих автомобилей, предназначенных для отправки в Россию, застряли в Бельгии после введения санкций из-за войны в Украине, сообщила Wall Street Journal.
- Правительство Великобритании обдумывает открытие первой угольной шахты за 30 лет из-за отказа от российского угля, пишет The Telegraph.
- Эмбарго на российский газ стало катастрофой для экономики ФРГ, заявил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.
- Украина попросила у Международного агентства по атомной энергии оборудование для безопасной эксплуатации ее ядерных объектов.
А сегодня утром Владимир Зеленский опубликовал видео из Софийского собора в Киеве. Так он поздравил украинцев с Пасхой.
На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта — это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним — вечное согласие и процветание.
Накануне вечером Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.
При обстреле Одессы погибли три поколения одной семьи
В результате вчерашнего ракетного обстрела в Одессе, по данным украинских властей, погибли восемь человек. Среди них — трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Отец ребенка опубликовал в фейсбуке их фото со словами «Родненькие мои, царство небесное».
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