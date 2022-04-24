Омбудсмен Верховной рады: Россия содержит военнопленных в колониях общего режима в Ростовской области в нарушение международных норм

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Россия содержит пленных украинцев в колониях общего режима, которые не перепрофилированы в лагеря для военнопленных. Об этом заявила омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова.

Как утверждает Денисова, военнопленные находятся в ИК-1 в городе Зверево и в ИК-12 в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Заключенных, находившихся в этих колониях ранее, переселили в ИК-10 в Ростове-на-Дону, где они, по данным Денисовой, «спят в три смены».

Украинских военных, как утверждает омбудсмен, охраняют сотрудники ФСИН и заключенные, которых оставили на подсобных работах.

Денисова заявила, что такие действия России нарушают конвенцию об обращении с военнопленными (в частности, она запрещает размещать пленных в тюремных зданиях). Омбудсмен сказала, что передаст эти данные в Комиссию по расследованию событий в Украине, созданную под эгидой ООН.

Денисова не уточнила источник своих сведений. Данные, пересказанные омбудсменом, практически точно повторяют информацию, которую накануне в своем фейсбуке опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк (также без ссылок на конкретные источники). В комментариях к посту Цимбалюка данные подтвердил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин; он также пообещал «на следующей неделе рассказать подробнее».

Российские официальные лица ситуацию не комментировали.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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