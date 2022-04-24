В тверском паблике спросили, как легализовать в России «трофейный» внедорожник из Украины. Спустя два дня паблик заблокировали

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Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировала в России доступ к паблику «Главная дорога | Тверь и область». Внимание на блокировку обратил журналист Илья Шепелин. Судя по сообщениям администрации паблика, страницу заблокировали не позднее 20 апреля.

«Этот материал заблокирован на территории РФ согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.02.2022 № 31.27.2020/Ид2145-22», — говорится в сообщении, которое появляется на странице паблика.

СМИ связали блокировку паблика с сообщением, которое там появилось 18 апреля. Пользователь Юрий Зверев из подмосковного Клина рассказал, что его зять пригнал «сами знаете откуда» «трофейный» внедорожник BMW «без номеров и документов». Зверев спросил, как зарегистрировать такой автомобиль в России. Пользователь попросил передать его сообщение анонимно, но администрация паблика раскрыла его имя. «Анонимно не получилось, извините», — написал представитель паблика. Как узнала «Медуза», в окружении Зверева подозревают, что его страницу взломали.

После случившегося имя Юрия Зверева внесли в базу украинского сайта «Миротворец». На этом сайте публикуют данные о людях, которые, по мнению его руководителей, представляют угрозу для безопасности Украины. В России «Миротворец» заблокирован.

На основании требования Генпрокуратуры № 31.27.2020/Ид2145-22 от 24 февраля в России заблокировали сайты многих СМИ, в том числе «Медузы», « », «Би-би-си», а также страницу политика Алексея Навального во «ВКонтакте».

Российских солдат, воюющих в Украине, неоднократно обвиняли в мародерстве. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что мечта российских солдат — «украсть унитаз и умереть».

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