«Как ты смеешь публично унижать людей?» Филипп Киркоров обратился к Маргарите Симоньян после ее слов о Максиме Галкине

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Филипп Киркоров раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян после ее в адрес Максима Галкина и .

Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? <…> Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе такое право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь право сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен.

Певец также выступил против травли и распрей внутри российского общества, поскольку именно этого «этого только и хотят наши западные, так сказать, партнеры».

Филипп Киркоров, давший в конце апреля серию концертов в Государственном Кремлевском дворце по случаю своего 55-летия, публично не комментировал вторжение России в Украину, но в середине апреля выступил в защиту Виктора Медведчука — украинского политика, который, будучи обвиняемым в госизмене, сбежал из-под домашнего ареста в начале войны и потом был задержан. Медведчук известен как «кум Путина».

Максим Галкин — о действиях России в Украине «В таком количестве страшных вещей виновата Россия — и при этом говорит, что не виновата». Максим Галкин — о ракетных ударах по Одессе, убийствах в Буче и уничтожении Мариуполя

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