Представитель «новой администрации» Херсонской области заявил РИА Новости, что ее возврат под контроль Украины «исключен»

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Возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости Кирилл Стремоусов, которого российское государственное агентство называет «заместителем председателя военно-гражданской администрации» области.

Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности.

Стремоусов также заявил, что с 1 мая область переходит на расчеты в рублях. Во время переходного периода, который продлится до четырех месяцев, в регионе также будет приниматься гривна.

При этом Стремоусов заявил, что «никаких референдумов не планируется», а информацию о возможном создании «Херсонской народной республики» назвал «фейком украинских пропагандистов».

РИА Новости днем 27 апреля написало о формировании в Херсонской области, которая с начала марта находится под контролем российских войск, новых «военно-гражданских администраций».

25 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев, который до того времени продолжал исполнять свои обязанности, несмотря на оккупацию, заявил, что вооруженные люди сменили охрану в здании Херсонского горсовета. На следующий день он рассказал, что сотрудникам исполкома представили нового «главу администрации Херсона».

По данным источников «Медузы», близких к администрации президента России, в середине мая на территории Херсонской области может пройти референдум о независимости региона от Украины и создании «Херсонской народной республики» по образцу ДНР и ЛНР.

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