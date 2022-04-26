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«Яндекс» планирует разделиться на две части, рассказали «Медузе» несколько источников. «Среди сотрудников сейчас большой запрос на то, чтобы „Яндекс“ предоставил бы возможность зарабатывать в других странах, а для этого нужно, чтобы появлялись иностранные юрлица», — рассказал источник в компании.

По словам другого собеседника «Медузы» в руководстве «Яндекса», пожелавшего остаться неназванным, «„Яндекс“ будет делиться на две половины — российский „Яндекс“, который будет процветать в России, но это будет другой „Яндекс“, и международный „Яндекс“ — другой бренд, другое название, — построенный выходцами из „Яндекса“».

«Есть разные сервисы, которые уже успешно развиваются в разных странах, и сейчас стало совершенно понятно, что развивать их так, как хотелось, просто невозможно, — сказал он. — Они будут оставаться и в России, и развиваться за границей. Над этим сейчас и думаем».

По данным источника, близкого к компании, обсуждается, что штаб-квартира новой структуры, отделившейся из «Яндекса», будет находиться в Ереване. По данным другого собеседника «Медузы», рассматривается вариант размещения новой компании в Тель-Авиве.

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После начала российского вторжения в Украину один из топ-менеджеров «Яндекса» Тигран Худавердян попал в санкционный список ЕС и покинул руководящие посты в компании. Также со своего поста ушла генеральный директор российского «Яндекса» Елена Бунина. Сообщалось, что в письме коллегам она выступила против вторжения в Украину. Помимо этого, из «Яндекса» после начала войны в Украине ушли два члена совета директоров, а биржа Nasdaq приостановила торги ценными бумагами «Яндекса». В отношении самой компании санкции не введены.

В середине марта сообщалось, что «Яндекс» собирается продать сервисы «Новости» и «Дзен», основным претендентом на них называли VK. В компании такие планы подтвердили, добавив, что намерены «сосредоточиться на развитии других своих технологических сервисов (включая поиск, рекламный бизнес, беспилотники и облачные технологии) и транзакционных услугах (такси, e-commerce, медиасервисы)». Однако, по версии The Moscow Times, против продажи «Новостей» и «Дзена» выступила администрация президента России.

21 апреля стало известно, что «Яндекс» отозвал прогноз по своим финансовым показателям на 2022 год, указав, что «в нынешних обстоятельствах наша способность делать прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу крайне ограничена». Компания решила приостановить «некоторые инвестиции в новые и экспериментальные сервисы», заверив, что продолжит инвестиции в основные направления бизнеса в России.

Обновление. Пресс-служба «Яндекса» в ответ на запрос «Медузы» заявила, что никаких планов по разделению компании нет.

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