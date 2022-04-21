«Яндекс» отозвал прогноз по своим финансовым показателям и объявил о приостановке инвестиций

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Компания «Яндекс» отозвала прогноз по своим финансовым показателям на 2022 год. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет «Яндекса» об итогах 2021 года.

«В нынешних обстоятельствах наша способность делать прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу крайне ограничена. На наши предыдущие прогнозы на 2022 год больше нельзя опираться, и на данном этапе мы не можем предоставить какие-либо прогнозные комментарии», — говорится в отчете.

Ранее «Яндекс» ожидал, что по итогам 2022 года консолидированная выручка компании составит 490-500 миллиардов рублей.

В годовом отчете «Яндекс» также заявил о сокращении или приостановке запланированных инвестиций в бизнес как в России, так и за рубежом, допустил падение рекламных доходов, а также возможные трудности со строительством своей штаб-квартиры в Москве.

Пресс-служба «Яндекса» сообщила «Медузе», что речь идет о приостановке «некоторых инвестиций в новые и экспериментальные сервисы». Компания пообещала продолжить инвестиции в основные направления бизнеса в России.

После начала войны биржа Nasdaq приостановила торги ценными бумагами «Яндекса», из компании ушли два члена совета директоров. Также «Яндекс» покинули директор российского подразделения компании Елена Бунина и замдиректора головной компании «Яндекса» в Нидерландах Тигран Худавердян, который попал в санкционный список Евросоюза.

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