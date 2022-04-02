Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина покинула свой пост. Она заявила, что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями»

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Генеральный директор российского «Яндекса» Елена Бунина покидает занимаемую должность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Исполняющим обязанности гендиректора «Яндекса» назначен Артем Савиновский, руководитель медиасервисов компании. «Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», — добавили в «Яндексе».

Ранее «Яндекс» сообщил, что Елена Бунина покинет пост гендиректора 15 марта, уступив должность одному из топ-менеджеров компании Тиграну Худавердяну. Но когда Евросоюз в тот же день ввел санкции в отношении Худавердяна, тот покинул пост гендиректора. После этого в «Яндексе» сообщили, что Бунина будет исполнять обязанности гендиректора до 15 апреля.

The Bell пишет, что Елена Бунина выступила против российского вторжения в Украину. Об этом она сообщила в письме коллегам, опубликованном на внутреннем форуме «Яндекса», которое оказалось в распоряжении издания. Бунина рассказала, что война застала ее за пределами России — она была в отпуске на Кипре. 1 марта Бунина прилетела в Израиль, где весь месяц работала в офисе компании в Тель-Авиве.

«Я не буду возвращаться [в Россию]: не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями», — написала она. Бунина добавила, что формально будет оставаться гендиректором компании до 15 апреля. «Остальные свои роли буду передавать постепенно. Пока полностью не передам, ронять не буду», — говорится в письме.

Елена Бунина с января 2011 года работала HR-директором «Яндекса», а с декабря 2017 года совмещала эту работу с должностью генерального директора «Яндекса».

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