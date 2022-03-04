«Яндекс» и Ozon предупредили о риске дефолта по облигациям из-за того, что биржа Nasdaq приостановила торги их ценными бумагами

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Российские компании «Яндекс» и Ozon предупредили, что могут не исполнить свои долговые обязательства по облигациям из-за того, что американская биржа Nasdaq 28 февраля приостановила торги их ценными бумагами.

«Яндекс» выпустил свое сообщение 3 марта. Компания предупредила, что в случае приостановки биржевых торгов ее облигациями более чем на пять дней держатели этих облигаций могут потребовать выкупить их за сумму, равную номиналу и начисленным процентам.

«Текущая основная сумма задолженности составляет 1,25 миллиарда долларов. <…> Группа „Яндекс“ в настоящее время не располагает достаточными ресурсами для полного выкупа», — говорится в сообщении «Яндекса».

В разговоре с Forbes представитель «Яндекса» пояснил, что «пока про дефолт речь не идет» Он добавил, что по правилам биржи компания должна раскрывать «все теоретически возможные риски, даже если они никогда не произойдут».

4 марта о риске технического дефолта также предупредил интернет-магазин Ozon. У него есть облигации на сумму 750 миллионов долларов, и держатели могут потребовать их выкупа в случае остановки торгов на семь и более дней. У компании достаточно средств, но выкуп должна осуществлять кипрская Ozon Holdings, и перевести деньги из России на ее счет может быть проблематично, заявила компания.

Американские биржи Nasdaq и New York Stock Exchange, а также британская London Stock Exchange приостановили торги ценными бумагами российских компаний на фоне экономических санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину.

Из-за этих санкций ценные бумаги российских компаний значительно подешевели. Торги на Московской бирже в секции фондового рынка не проводятся с 1 марта.

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