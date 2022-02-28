Утренние и вечерние торги Мосбиржи отменили в период с 1 по 5 марта

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В первые дни марта утренние и вечерние сессии на Московской бирже проводиться не будут. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Завтра торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск и продлятся до 19:00 мск. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации.

Сегодняшние торги на Мосбирже завершатся в 19:00 мск, отмечает ЦБ.

На фоне военных действий в Украине страны запада ввели против России новые санкции. Среди прочего они подразумевают заморозку активов Центробанка РФ и отключение некоторых российских банков от системы SWIFT.

Для противодействия ограничениям Банк России, в частности, объявил об экстренном повышении ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых, а также запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги.

Утром 28 февраля торги на валютном и фондовым рынке на Мосбирже были отложены. Когда они стартовали, курсы евро и доллара достигли новых исторических максимумов.

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