Из «Яндекса» ушли два члена совета директоров, из VK — пять
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Совет директоров компании «Яндекс» покинули два представителя — основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
Дайсон занимала пост независимого неисполнительного директора с 2006 года, Стребулаев — с 2018 года. Пока эти должности останутся свободными, уточнили в «Яндексе».
Ранее стало известно, что из совета директоров VK вышли пять представителей: Жако Ван Дер Мерве, Чарльзе Сирле, Марке Ремоне Сороре, Ян Буне и Сан Хун Ким. Кроме того, Мэттью Хаммонд покинул пост управляющего директора и финансового директора.
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На фоне российского вторжения в Украину и введенных из-за этого санкций против России иностранные компании приостанавливают или прекращают бизнес в РФ, а иностранцы — уходят из советов директоров.