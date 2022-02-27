BP продаст свою долю в «Роснефти». Глава BP выходит из совета директоров российской компании

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Глава нефтегазовой компании BP Бернард Луни выходит из совета директоров российской компании «Роснефть». Об этом сообщается в заявлении BP.

Совет также покинет другой представитель BP — бывший топ-менеджер компании Боб Дадли.

Кроме того, BP избавится от своей доли (19,75%) акций «Роснефти» и выйдет из других совместных предприятий с российской компанией.

Председатель совета директоров BP Хельге Лунд назвал нападение России на Украину — актом агрессии, который повлечет трагические последствия для всего региона. Он отметил, что компания в течение 30 лет работала с российскими коллегами, но эта военная акция в корне все изменила, поэтому дальнейшее сотрудничество госкомпанией «Роснефть» невозможно.

BP и «Роснефть» начали сотрудничать в проектах в сфере добычи в 1998 году, отмечает РБК. В 2006-м BP в рамках выхода IPO нефтяной компании стала владельцем 1,25% ее акций, а в 2013-м после консолидации «Роснефтью» ТНК-ВР, получила долю еще в 18,5%. Таким образом британская стала крупнейшим иностранным акционером «Роснефти».

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