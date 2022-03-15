РБК: «Яндекс» собирается продать сервисы «Новости» и «Дзен»

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Компания «Яндекс» решила продать свои сервисы «Новости» и Дзен», сообщает РБК со ссылкой на информацию неназванных источников.

По словам собеседников издания, компания ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, среди которых — VK. Один из источников утверждает, что «Яндекс» решил продать сервисы еще несколько лет назад, а переговоры идут с конца 2021 года. Параметры потенциальной сделки не раскрываются.

Сам «Яндекс» после продажи двух сервисов хочет сконцентрироваться на развитии поиска и городских сервисов, утверждает РБК.

Представитель «Яндекса» заявил «Интерфаксу», что компания не комментирует слухи. Представитель VK отказался от комментариев.

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