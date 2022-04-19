The Moscow Times сообщило, что администрация президента запретила «Яндексу» продавать «Новости» и «Дзен». В компании это отрицают

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В администрации президента России запретили «Яндексу» проводить сделку по продаже сервисов и . Об этом The Moscow Times рассказали два менеджера компании.

Один из собеседников издания заявил, что на фоне войны в Украине медиаактивы «Яндекса» стали «токсичными» и негативно влияют на репутацию компании.

Запрет на продажу сервисов The Moscow Times подтвердил менеджер корпорации VK, которой приписывали желание их купить. «Изначально было ясно, что никто им не даст продать сервисы. Но это никак не связано с войной, им и раньше бы не дали такую сделку провести», — сообщил он.

В пресс-службе «Яндекса» информацию о запрете продажи сервисов опровергли. «Эта информация не соответствует действительности. Мы ни от кого не получали никаких запретов на продажу своих сервисов», — сказали в компании.

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О планах «Яндекса» продать сервисы «Новости» и «Дзен» РБК сообщило 15 марта. По словам собеседников издания, компания вела переговоры с несколькими потенциальными покупателями, среди которых — VK.

Вскоре в компании подтвердили информацию, пояснив, что сейчас изучают «различные стратегические варианты», в том числе продажу сервисов. В «Яндексе» также отметили, что собираются «сосредоточиться на развитии» технологических сервисов и транзакционных услугах.

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