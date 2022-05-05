С начала войны доля секретных указов Путина стала рекордной за 20 лет. Такими указами в том числе награждают погибших военных

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С начала войны России с Украиной доля секретных указов российского президента Владимира Путина стала самой высокой за 20 лет, подсчитала .

Судя по порядковым номерам указов Путина на сайте , в марте 2022 года были засекречены 54% всех указов, подписанных президентом за месяц. В апреле доля таких документов составила 49%.

Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составила 59%. В то время в России шла вторая чеченская война, отмечает "Медиазона".

С помощью секретных указов в России, среди прочего, награждают военнослужащих — в том числе посмертно. "Медиазона" обнаружила упоминание такого указа в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где жил погибший, сообщила, что его посмертно наградили Орденом Мужества указом президента от 3 марта .

По оценкам западных и украинских чиновников, с начала вторжения в Украину Россия потеряла убитыми не менее 10 тысяч военнослужащих.

В России сведения о гибели военных засекречены. Минобороны за все время войны с Украиной сообщало о количестве погибших лишь дважды. В последний раз это произошло 25 марта, тогда ведомство заявило о гибели 1351 военного.

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