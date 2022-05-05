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Страница Анатолия Шария в Facebook

СБУ 5 мая сообщила о задержании в Испании «пророссийского блогера» Анатолия Шария, который подозревается украинскими властями в госизмене и в . СБУ назвало задержание результатом «многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей» и своего «тесного взаимодействия» с офисом генерального прокурора и «международными партнерами, в частности, Национальной полицией в Испании и офисом атташе МВД Испании в Украине».

Шарий был задержан 4 мая; на следующий день, как пишут испанские СМИ, суд освободил его под обязательство отмечаться у судьи 1-го и 15-го числа каждого месяца и ряд других ограничений. Ему запретили покидать территорию Испании. У властей Украины есть 40 дней, чтобы направить официальный запрос о его экстрадиции.

О деле против Шария было объявлено в феврале 2021 года. Основанием для дела, согласно пресс-релизу СБУ, было то, что с 2012 года он «через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы… способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций», дискредитировал государственную политику Украины, распространял «манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны».

Анатолий Шарий живет в Европе с 2012 года. Он получил убежище в Литве. Как писали тогда украинские СМИ, Шарий заявлял о своем преследовании со стороны правоохранительных органов Украины из-за критических материалов про милицию. Против него расследовались дела о хулиганстве (из-за стрельбы из травматического пистолета в ресторане «Макдональдс») и о ложном уведомлении о преступлении (утверждалось, что Шарий инсценировал покушение на самого себя). В 2013 году Шария задержали в Нидерландах по запросу Украины, однако через несколько дней освободили — его адвокат утверждал, что нидерландский суд счел дела сфальсифицированными. Розыск по первому делу был прекращен лишь в 2019 году, по второму — в 2020-м.

На ютьюб-канал Шария подписаны 2,95 миллиона человек, на телеграм — 555 тысяч. Его ролики набирают сотни тысяч, а нередко и более миллиона просмотров (многочасовые стримы в первые дни войны насчитывают несколько миллионов просмотров). Вместе с женой Ольгой Шарий, которая также ведет блог, он руководит сайтом «Шарий.net» («многопрофильное интернет-издание с четким приоритетом на качественную журналистику»). Также супруги возглавляют Партию Шария, которая была создана в 2019 году и позиционировалась как либертарианская. На выборах в Верховную Раду 2019 года партия не преодолела пятипроцентный проходной барьер, однако в 2020-м ее представители попали в состав горсоветов Харькова, Одессы, Николаева и Мариуполя. После вторжения России деятельность партии вместе с деятельностью ряда пророссийских партий была приостановлена Советом национальной безопасности и обороны Украины на время военного положения.

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Как пишет сайт «Детектор медиа», с которым Шарий судился из-за формулировки «рупор русского мира», популярность Шария выросла на фоне критики Евромайдана и высмеивания политиков, пришедших к власти после бегства президента Виктора Януковича. «Детектор медиа» обвиняет Шария в манипуляциях и распространении ложной информации о войне на востоке Украины, которую он сам называл «гражданской». Проект писал, что Шарий (по мнению расследователей, необоснованно) обвинял СБУ в фальсификации доказательств причастности одного из лидеров сепаратистов Игоря Безлера к крушению малазийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Из-за обвинений в работе на Россию Шарий судился и с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и проиграл.

Шарий называл войну в Украине «кошмаром», но продолжал критиковать украинскую власть. Утром 24 февраля, после начала российского вторжения, он провел 10-часовой стрим, который собрал 8,5 миллиона просмотров. «То, что сейчас происходит, я не могу понять вообще <…> То, что сейчас, — это кошмар <…> Путин заявил о спецоперации и сейчас взрывы звучат в абсолютно мирных украинских городах», — сказал Шарий во время стрима. Говоря о том, как было принято решение о начале войны, он заметил: «Боюсь, что это связано с грамотеями, которые убедили, что знают страну и что будут цветы».

Тем не менее, в многочисленных роликах, которые вышли после российского вторжения, Шарий продолжил критику правительства Украины и ее президента. В одном из видео он назвал Владимира Зеленского «временно исполняющим обязанности президента». В марте, после запрета деятельности своей партии, он называл Зеленского «диктатором на минималках», который запретил его партию «по беспределу и вообще без любых оснований».

Корреспондент «Би-би-си» в Украине Святослав Хоменко рассказал, что через несколько недель после начала войны Шарий «вернулся к риторике, которую очень многие в Украине воспринимают как искусные манипуляции, создаваемые в интересах России». В частности, Шарий говорил в одном из своих видео, что оружие, поставляемое Украине странами Запада, может попасть к террористическим группировкам в Европе. Другой ролик Шария озаглавлен «Превентивный удар по Приднестровью?» По словам Святослава Хоменко, Шарий работает по «методичке российской пропаганды, только адаптированной под потребности украинской публики».

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