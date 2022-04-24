WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой из опасений, что Путин «отреагирует агрессивно»

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США подготовили пакет санкций против председателя совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой, однако пока отложили его введение в действие, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Одной из причин этого являются опасения, что президент России Владимир Путин может «агрессивно отреагировать» на это, рассказал изданию один из чиновников американского Минфина.

По данным источников WSJ, в Вашингтоне считают, что введение санкций против Кабаевой может привести «к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США».

Как пишет издание, власти США полагают, что Кабаева является матерью «как минимум троих детей» Путина, и что она может играть важную роль «в сокрытии личного состояния Путина за границей».

При этом в Вашингтоне признают, что на динамику боевых действий в Украине санкции в любом случае значения не окажут, отмечает WSJ.

«Мы продолжаем анализировать, когда ввести эти санкции для максимального эффекта», — сказал один из собеседников издания.

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