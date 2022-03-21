Команда Навального рассказала о 140-метровой «яхте Путина» за 700 миллионов долларов На ней работают сотрудники ФСО, которые ездят в Италию как на вахту

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Команда российского политика Алексея Навального выпустила расследование о 140-метровой яхте «Шахерезада» («Scheherazade»), которой, как утверждается, владеет президент России Владимир Путин. Расследование вышло на сайте и ютьюб-канале Навального.

Алексей Навальный

Одну из самых больших яхт в мире спустили на воду в 2020 году. Сейчас, по данным соратников Навального, судно находится в порту на морском курорте Марина-ди-Каррара в итальянской области Тоскана. По оценке сайта SuperYachtFan, яхта стоит 700 миллионов долларов (72,8 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 21 марта).

На яхте шесть палуб. На главной палубе расположены шесть гостевых кают, парадная столовая, спа-салон, массажные кабинеты, сауны, спортзал, оборудование для дайвинга и рыбалки, говорят представители команды Навального. Газета The New York Times ранее в марте писала, что на лодке есть бассейн с выдвижной крышей, которая превращается в танцпол, а в ванных комнатах висят позолоченные светильники.

На яхте есть две вертолетные площадки, а на главной палубе — ангар для вертолета. На одной из верхних палуб находятся гигантская гостиная, столовая, две VIP-каюты и механический рояль, который, по словам члена экипажа, играет сам. Там же расположена бильярдная комната, причем стол оборудован механизмом, который позволяет ему не наклоняться при качке. На судне есть три камина: два газовых и один дровяной. Команда Навального указывает, что дровяной камин — «это огромная редкость даже для суперъяхт».

Палуба владельца яхты разделена на две зоны. «Первая — зона хозяина с его спальней, отдельным приватным спа-залом, ванной с джакузи, гардеробной и рабочим кабинетом, — перечисляет один из авторов расследования Георгий Албуров. — А вторая зона на этой палубе — зона спутницы владельца, она состоит из огромной спальни, ванной-джакузи и гардеробной».

Владелец лодки официально неизвестен — в документах указан офшор с Маршалловых островов. «Шахерезада» оставалась единственной из 14 яхт длиной более 140 метров, владельца которой публично не раскрывали. Газета The New York Times писала, что, предположительно, лодкой может владеть «ближневосточный миллиардер или россиянин со сверхсвязями — даже мистер Путин», который находится под санкциями США и Евросоюза.

Команда Навального не смогла документально подтвердить, что яхтой владеет именно Владимир Путин. Но, как выразилась участница расследования Мария Певчих, они нашли «лучшее доказательство», что лодка действительно принадлежит Путину: на ней работают сотрудники Федеральной службы охраны России ( ) — ведомства, которое в первую очередь занимается защитой президента России.

Всего на яхте, согласно списку экипажа, полученному расследователями, работают 23 человека: капитан судна Гай Беннетт-Пирс — гражданин Великобритании, все остальные — граждане России. Используя паспортные данные членов экипажа и утекшие данные авиаперелетов, участники расследования выяснили, что люди, работающие на судне, летают в Италию «как на вахту».

Старший помощник капитана судна Сергей Гришин, как показало расследование, в телефонах разных людей записан как «Сергей фсо», а зарегистрирован по адресу в Сочи, где находится служба охраны на Кавказе ФСО. По этому же адресу зарегистрированы некоторые другие члены экипажа.

«Только на первых двух листах списка экипажа мы видим 23 человека, из которых почти половина имеет отношение к ФСО. Не можем придумать лучшего доказательства того, что эта яхта принадлежит Путину. Даже в Италии, в тысячах километров от Москвы, на ней работают люди, которые официально числятся охранниками и личным персоналом Путина», — заявила Мария Певчих.

Капитан корабля Гай Беннетт-Пирс в разговоре с The New York Times отрицал, что Владимир Путин владеет яхтой или когда-либо находился на ней. «Я никогда его не видел. Я никогда не встречался с ним», — сказал он изданию. Капитан судна отметил, что владелец лодки не числится ни в каких санкционных списках, и не исключил, что судно принадлежит россиянину. Он отказался раскрыть больше сведений о личности владельца, сославшись на соглашение о неразглашении.

Команда Навального потребовала арестовать яхту «Шахерезада» и раскрыть документы о том, кто, когда и как платил за строительство, отделку и содержание этого судна.

Ранее команда Навального показала «дворец Путина»

Real photos of ‘Putin’s palace’ Alexey Navalny’s researchers say they’ve corroborated a bombshell report on the Russian president’s alleged seaside residence

Ранее команда Навального показала «дворец Путина»

Real photos of ‘Putin’s palace’ Alexey Navalny’s researchers say they’ve corroborated a bombshell report on the Russian president’s alleged seaside residence

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь