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Минюст России включил рэпера Моргенштерна в реестр физических лиц — «иностранных агентов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список СМИ-«иноагентов» российские власти внесли правозащитный проект «Апология» и семь человек: соратников политика Алексея Навального Владимира Милова и Любовь Соболь, политологов Леонида Гозмана и Бориса Кагарлицкого, директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, контент-директора «Теплицы социальных технологий» Наталью Баранову, а также Дениса Константинова. Как предполагает , речь идет о главном редакторе «Орловских новостей».

В реестр НКО — «иностранных агентов» попал Краснодарский центр современного искусства «Типография», отмечает .

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