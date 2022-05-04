В России все больше обсуждают мобилизацию. Дмитрий Песков говорит, что это «неправда и чушь». Что происходит?

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Репетиция парада Победы в Екатеринбурге, 25 апреля 2022 года Эдуард Корниенко / URA.RU / ТАСС

9 мая на параде Победы в Москве Владимир Путин может объявить о мобилизации в России, утверждают западные и украинские СМИ и чиновники. По их мнению, только мобилизация позволит восполнить резервы российской армии и добиться каких-либо результатов в войне с Украиной. 4 мая эти предположения впервые прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал их «неправдой и чушью». «Медуза» рассказывает, кто, что и когда говорил о мобилизации в России.

28 апреля

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью радиостанции LBC заявил: «Я не удивлюсь, хоть у меня нет точной информации об этом, что он (Путин), вероятно, собирается объявить в , что „мы сейчас воюем с нацистами со всего мира и нам нужно провести массовую мобилизацию среди россиян“».

По мнению Уоллеса, президент РФ может отказаться от термина и объявить полномасштабную войну, поскольку ранее он уже говорил, что боевые действия в Украине превращаются в «прокси-войну» и «нацисты есть не только в Украине, но и в НАТО».

«Он готовил почву, чтобы иметь возможность сказать: „Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса“», — сказал Уоллес. При этом глава британского Минобороны добавил, что массовый призыв резервистов станет «признанием неудач» России.

30 апреля

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Минобороны Украины не исключило мобилизации в России. «Будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, — безусловно, это будет зависеть от тех боевых действий, которые продолжаются в восточной операционной зоне. Если врагу не удастся добиться своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем», — заявил на брифинге спикер ведомства Александр Мотузяник.

1 мая

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что мобилизация в России будет выгодна Киеву, поскольку она только ускорит падение режима Путина.

«Всеобщая мобилизация в России - благо для Украины. Потому что начнется последний отсчет дней режима Путина, очень быстрый обратный отсчет. Это будет уже неостановимый процесс. Лучшее, что может произойти, это всеобщая мобилизация в России. Это настолько хороший для нас козырь, что даже не хотелось говорить», — заявил Арестович.

2 мая

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к мобилизации.

«Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации», — рассказал он в интервью «НВ».

На вопрос, является ли планом Кремля победа в Донбассе к 9 мая, глава управления разведки сказал: «Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают».

3 мая

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О возможной мобилизации в России на 9 мая сообщил CNN. Телеканал сослался на предыдущее заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса и на мнение представителя Госдепартамента США Неда Прайса, заявившего, что «есть веские основания полагать, что русские сделают все возможное, чтобы использовать» 9 мая в пропагандистских целях.

Кроме того, CNN привел заявление посла США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкла Карпентера, который огласил другой вариант действий Кремля к 9 мая. По его словам, США располагают «в высшей степени заслуживающими доверия» разведданными, что Россия попытается аннексировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР и создать аналогичную «народную республику» в Херсоне. «В сообщениях говорится, что Россия планирует провести референдум о присоединении где-то в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона», — говорил он на брифинге в Госдепе.

О подобном сценарии развития событий ранее сообщали источники «Медузы».

4 мая

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Тема возможной мобилизации стала одной из главных на брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Представитель Кремля кратко ответил, что все сообщения западных СМИ — это чушь.

«Говорит Москва»: В западных изданиях появляются сообщения, что якобы 9 мая может быть принято какое-то решение по поводу специальной военной операции, даже в России могут объявить мобилизацию. Как вы могли бы ответить на эти публикации? Стоит ли к ним прислушиваться?

Дмитрий Песков: Нет, не стоит. Это неправда. Это чушь.

СNN: Западные официальные лица также говорили о возможном объявлении войны Путиным на 9 мая. Какова вероятность того, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы объявить войну?

Дмитрий Песков: Никакова. Я уже ответил на этот вопрос. Это чушь.

Это действительно чушь?

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев в эфире телеканала « » 2 мая рассказал, что CIT пока не замечала признаков подготовки мобилизации. «Мы не замечали, чтобы полноценно начали распаковывать мобилизационные склады, чтобы оттуда вывозили технику в огромном количестве для потенциальной мобилизации», — сказал Левиев.

По словам Левиева, в CIT не верят во всеобщую мобилизацию из-за тяжелых последствий, которые она повлечет для экономики, а также из-за нехватки оружия и обмундирования. Но частичная мобилизация в России может быть проведена, считает Левиев. Например, могут призвать в армию резервистов из приграничных с Украиной областей, продлить срок службы тем, кто должен демобилизоваться в мае 2022 года, или вернуть в армию тех, кто демобилизовался недавно.

«Если такая частичная мобилизация произойдет, то для 200 тысяч дополнительно человек найти технику и обмундирование вполне реально. Тогда это действительно серьезно поменяет ход войны. Тогда уже можно будет начать говорить о том, есть ли шанс у России полностью захватить Донецкую и Луганскую области», — считает Левиев.

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