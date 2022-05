NBC News: Байден потребовал прекратить утечки об обмене разведданными с Киевом. СМИ писали, что благодаря им Украина ударила по «Москве»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент США Джо Байден потребовал, чтобы американские чиновники перестали передавать в СМИ информацию об обмене разведывательными данными между США и Украиной.

Как утверждают источники NBC News, Байден заявил об этом в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Эврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином.

Президент США сказал, что такие утечки «отвлекают от нашей цели», сказал один из источников NBC. Байден назвал «контрпродуктивными» недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными с Украиной.

Ранее в мае The New York Time, The Washington Post, NBC News и CNN сообщили, ссылаясь на источники, что США предоставили Украине разведданные, благодаря которым украинские войска смогли нанести удар по в апреле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию американских СМИ, сказал, что передача разведданных Украине, как и поставки вооружений, «не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции».

