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Один из защитников «Азовстали», боец (позывной Орест) опубликовал в своих соцсетях две прощальные фотографии с завода в Мариуполе.

«Ну вот и все. Спасибо за убежище, „Азовсталь“ — место моей смерти и моей жизни. Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в самом лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи», — подписал он фотографии и опубликовал ссылку на гугл-диск со своими предыдущими снимками с завода.

На прощальных фотографиях Ореста запечатлен мужчина в военной форме на развалинах завода.

Dmytro «Orest» Kozatskyi / полк «Азов»

Dmytro «Orest» Kozatskyi / полк «Азов»

Где сейчас находится Казацкий и сдался ли он в плен российским военным, контролирующим Мариуполь, неизвестно.

По данным местных СМИ, Казацкому 26 лет, он родился в Житомирской области. До 2014 года Казацкий учился на политолога в Острожской академии в Ровненской области Украины, а затем вступил в Национальную гвардию Украины. «Громадське» пишет, что Орест с 2015 года служит в Мариуполе, в 2017-м он присоединился к «Азову». Сейчас он руководит пресс-службой полка, отмечают украинский Vogue и телеканал «1+1».

В Украине Казацкого называют «глазами и голосом „Азовстали“». 10 мая на фоне попыток российских военных захватить завод полк «Азов» опубликовал фоторепортаж Ореста, главными героями которого стали раненые защитники «Азовстали».

Вот эти фотографии

Почти два месяца российские войска пытаются захватить завод «Азовсталь» — но не могут. Вот как сейчас выглядят его защитники Фотографии

Вот эти фотографии

Почти два месяца российские войска пытаются захватить завод «Азовсталь» — но не могут. Вот как сейчас выглядят его защитники Фотографии

16 мая другой снимок Казацкого с украинским военным в луче света из пробитой крыши завода широко разошелся по соцсетям и получил название «Свет победит».

Кроме того, Казацкий известен своим исполнением песни «Stefania» украинской рэп-группы Kalush Orchestra, которая победила на «Евровидении — 2022». На следующий день после победы Украины в конкурсе Орест опубликовал видео, как поет песню на «Азовстали» под звуки обстрелов.

Украинские военные держали оборону на «Азовстали» с середины марта. 16 мая они начали выходить с осажденного завода. По последним данным Минобороны РФ, больше 1900 украинских военных сложили оружие и сдались в плен.

Сами защитники «Азовстали» говорили, что покидают позиции, выполняя приказ командования. Украинская сторона это почти не комментирует. Она не используют слово «пленные» по отношению к бойцам с завода, говоря об «операции по спасению». Ранее Киев сообщил, что рассчитывает обменять защитников «Азовстали» на российских военнопленных.

Командование полка «Азов», бойцы которого составляли большинство защитников «Азовстали», заявляет, что по-прежнему находится на заводе.

что будет с защитниками «Азовстали»

С «Азовстали», по данным Минобороны РФ, вывезли 1700 украинских бойцов Украина рассчитывает на их обмен. В России говорят о трибунале и смертной казни

что будет с защитниками «Азовстали»

С «Азовстали», по данным Минобороны РФ, вывезли 1700 украинских бойцов Украина рассчитывает на их обмен. В России говорят о трибунале и смертной казни

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