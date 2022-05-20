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Шойгу: на комбинате «Азовсталь» сдались 1908 украинских военных

Источник: Интерфакс

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что больше 1900 украинских военных, которые находились на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен, пишет «Интерфакс».

«Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ. Днем ранее, 19 мая, в министерстве обороны говорили, что в плен сдались 1730 человек с «Азовстали».

По словам министра, с территории «Азовстали» помимо украинских военных вывезли 177 гражданских лиц, в том числе 85 женщин и 47 детей.

Выступая на коллегии Минобороны, Шойгу также объявил, что в скором времени Россия и силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР установят полный контроль над Луганской областью Украины. «Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», — заявил министр.

Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.

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16 мая министерство обороны России заявило, что украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, начали сдаваться в плен. Сами защитники «Азовстали» говорили, что выполняют приказ командования. Украинские власти не используют понятие «пленные» по отношению к бойцам с «Азовстали», но рассчитывают обменять их на российских военнопленных. Некоторые представители руководства России, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступают против и требуют судить «нацистских преступников».

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