С «Азовстали», по данным Минобороны РФ, вывезли 1700 украинских бойцов Украина рассчитывает на их обмен. В России говорят о трибунале и смертной казни

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Колонна автобусов с украинскими военными, которых вывезли с «Азовстали». 17 мая 2022 года Alessandro Guerra / EPA / Scanpix / LETA

С 16 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе выходят украинские военнослужащие, которые держали там оборону в течение многих недель. Большинство из них — бойцы полка «Азов», которые в Украине имеют славу героев, а в российской пропаганде представлены как «нацисты» и «радикалы», борьба с которыми стала поводом для войны. Власти Украины говорят, что идет операция по их спасению, тем временем в России и самопровозглашенной ДНР публичные спикеры рассуждают о трибунале и возможности применения смертной казни.

Где находятся люди, вышедшие с «Азовстали»?

В первых сообщениях о вывозе украинских военных с завода говорилось, что раненых отправляют в больницу города Новоазовска, а остальных везут в поселок (оба населенных пункта контролируются самопровозглашенной ДНР). Минобороны РФ в среду опубликовало видео из больницы Новоазовска, на которых видно мужчин, лежащих в кроватях. Некоторые из них говорят, что получают медицинскую помощь и еду и не имеют претензий.

В четверг Минобороны распространило еще один ролик — «Сдавшиеся в плен боевики националистического подразделения „Азов“ рассказали об условиях содержания». Там показано помещение с плотно стоящими двухэтажными кроватями, заполненное мужчинами; некоторые на камеру говорят о хороших условиях содержания и корректном отношении к себе. Где снято видео, не уточняется; агентство ТАСС утверждает, что в Еленовке. При этом на видео упоминается, что в том же месте содержания находятся и раненые.

По данным СМИ, в Еленовке военных содержат в бывшей исправительной колонии. Ранее власти Мариуполя говорили, что пророссийские силы отправляют туда тех, кто не проходит «фильтрацию», и что колония якобы переполнена.

17-18 мая в российских СМИ появилась неофициальная информация об отправке бойцов «Азова» в СИЗО Ростовской области. Корреспондент RT Валентин Горшенин заявил, что их отправили в следственный изолятор № 1 Ростова-на-Дону, а издание 161.ru сообщило со ссылкой на источник, что 89 человек доставили в Таганрог, откуда, возможно, «будут распределять дальше».

Официальных данных о размещении бойцов «Азова» и других украинских военных в СИЗО пока нет, но ранее неоднократно сообщалось, что захваченные российскими войсками как военные, так и гражданские украинцы оказываются в СИЗО приграничных регионов России (вот один из таких случаев).

Если верить Минобороны России, с 16 мая сдались более 1700 украинских военных, находившихся на «Азовстали» — более 250 в первые сутки, около 700 во вторые и более 770 в третьи.

Что говорят о будущем бойцов «Азова» в России и ДНР?

17 мая в Госдуме подняли вопрос о том, чтобы запретить проводить обмен с участием сдавшихся военных с «Азовстали» (о намерении их обменять говорил Генштаб ВСУ). Депутат Анатолий Вассерман предложил «принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников». Его поддержал спикер палаты Вячеслав Володин: он заявил, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену» и что речь идет о «военных преступниках», которые должны предстать перед судом.

Депутаты назначили на 18 мая рассмотрение проекта постановления о запрете обмена «нацистских преступников» (какая была бы юридическая сила у этого документа, неясно), однако этого так и не произошло.

В тот же день депутат Леонид Слуцкий, который входит в переговорную делегацию России, предложил и вовсе «сделать исключение из моратория на применение смертной казни в России и дать право суду рассматривать возможность применения высшей меры». В похожем ключе высказался и сенатор Андрей Клишас, который призвал судить «неонацистов из „Азова“» в ДНР и ЛНР, где российский мораторий на смертную казнь не действует. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что судьбу «военных преступников» и «националистов» должен решить суд или «международный трибунал».

Кроме того, Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд признать «Азов» террористической организацией и запретить ее деятельность в России.

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Что говорят о будущем украинских военных в Украине?

Украинские официальные лица говорят о выходе военных с «Азовстали» как об «операции по спасению» — в отличие от российских чиновников и военных, использующих слова «сдача в плен». При этом с того момента, как с «Азовстали» начали массового выходить военные, представители властей Украины были осторожны в заявлениях.

Из имеющихся сообщений ясно, что Киев рассчитывает освободить их в результате обмена: замминистра обороны Анна Маляр заявила, в частности, что «операция будет проводиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию», и назвала происходящее «единственным выходом». Президент Владимир Зеленский заявил, что эта работа «требует деликатности и времени», и подчеркнул, что «украинские герои нужны Украине живыми».

Вечером 18 мая Анна Маляр призвала украинцев воспринимать слова представителей российских властей как «политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления».

«Я понимаю, что все хотят знать хоть какую-то информацию, но идет операция спасения. <…> Во-вторых, продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения имеет несколько сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам», — заявила она.

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Осада «Азовстали». Как это было

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