Reuters: защитников «Азовстали» доставили в бывшую колонию под Донецком

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Украинских военных, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, доставили в бывшую исправительную колонию в селе под Донецком, находящуюся под контролем военных России и самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Завод «Азовсталь» был последним местом в оккупированном Мариуполе, где укрывались украинские военнослужащие. Вместе с ними было, как сообщалось, несколько сотен гражданских. Как минимум часть из них эвакуировали в начале мая.

Вечером 16 мая с территории «Азовстали» вышли более 260 военных. На следующий день с завода выехали еще семь автобусов с военными. В Минобороны РФ заявляют, что украинские военные сдались в плен. По данным ведомства, всего с завода вывезены 959 военных, из них 51 раненый доставлен в больницу Новоазовска в ДНР. Украинские власти пообещали вернуть защитников «Азовстали» в рамках обмена.

В Следственном комитете РФ заявили, что «допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате „Азовсталь“ в Мариуполе». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить обмен бойцов «Азова», заявив, что они «нацистские преступники» и что их нужно судить.

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