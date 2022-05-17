СМИ сообщили о выезде с «Азовстали» новой группы украинских военных

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С завода «Азовсталь» в Мариуполе выехали как минимум семь автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Агентство также опубликовало фотографию колонны автобусов, сопровождаемой бронетехникой с надписью Z. В подписи к фото говорится, что оно было сделано 17 мая.

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Не все находившиеся в автобусах военные выглядели ранеными, сообщил источник Reuters.

О выезде с «Азовстали» автобусов с, предположительно, сдавшимся украинскими военными также сообщило РИА Новости. Агентство отметило, что за несколько часов до начала движения автобусов в районе завода не было слышно выстрелов и взрывов.

Видео колонны автобусов опубликовал российский телеграм-канал Shot.

Завод «Азовсталь» был последним местом в оккупированном Мариуполе, где укрывались украинские военнослужащие. Вместе с ними было, как сообщалось, несколько сотен гражданских. Как минимум часть из них эвакуировали в начале мая.

Бойцы полка «Азов», которые находились на заводе вместе с военнослужащими других подразделений, ранее заявляли, что потратили все ресурсы для «эффективной обороны». При этом они не хотели сдаваться в плен, опасаясь, что их убьют.

Вечером 16 мая Генштаб ВСУ заявил, что с «Азовстали» вышли 264 военных, в том числе 53 — с тяжелыми ранениями. Раненых доставили в больницу в Новоазовске, остальных — в Еленовку (оба населенных пункта контролирует самопровозглашенная ДНР.

Минобороны России сообщило, что с «Азовсталь» вышли 265 украинских военных и что это была сдача в плен. Украинские власти пообещали вернуть их в рамках обмена. Но 17 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить обмен бойцов «Азова», заявив, что они «нацистские преступники» и что их нужно судить.

Выход военных с «Азовстали»

Украинских военных начали вывозить с «Азовстали». Генштаб ВСУ говорит, что их передадут Киеву «через процедуру обмена» Россия это пока не подтвердила

Выход военных с «Азовстали»

Украинских военных начали вывозить с «Азовстали». Генштаб ВСУ говорит, что их передадут Киеву «через процедуру обмена» Россия это пока не подтвердила

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