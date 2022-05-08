Бойцы «Азова», обороняющие завод «Азовсталь», устроили пресс-конференцию в режиме онлайн
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Офицер управления разведки Илья Самойленко днем 8 мая дает пресс-конференцию в режиме онлайн. Трансляцию ведет «Громадське».
В начале брифинга выступил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь. Илья Самойленко отвечает на вопросы журналистов на английском языке.
Новость дополняется.
Бойцы полка «Азов» вместе с сотрудниками других силовых подразделений на протяжении многих недель удерживают завод «Азовсталь» в захваченном российскими войсками Мариуполе. Завод подвергается постоянным обстрелам и бомбардировкам; несмотря на приказ президента РФ не штурмовать завод, есть сообщения и о попытках штурма.