Бойцы «Азова», обороняющие завод «Азовсталь», устроили пресс-конференцию в режиме онлайн

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Офицер управления разведки Илья Самойленко днем 8 мая дает пресс-конференцию в режиме онлайн. Трансляцию ведет «Громадське».

В начале брифинга выступил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь. Илья Самойленко отвечает на вопросы журналистов на английском языке.

Пресконференція захисників Маріуполя з заблокованої росіянами «Азовсталі» hromadske

Новость дополняется.

Бойцы полка «Азов» вместе с сотрудниками других силовых подразделений на протяжении многих недель удерживают завод «Азовсталь» в захваченном российскими войсками Мариуполе. Завод подвергается постоянным обстрелам и бомбардировкам; несмотря на приказ президента РФ не штурмовать завод, есть сообщения и о попытках штурма.

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