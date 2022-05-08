Президент Украины заявил, что разблокировать Мариуполь военным путем невозможно

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент невозможно разблокировать город Мариуполь военным путем, сообщает «Суспильне».

«В Украине нет такого тяжелого оружия, — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. — Это не мысли, это выводы руководства нашей армии».

По словам Зеленского, сейчас возможны только дипломатические усилия, которые и предпринимают украинские власти. Именно благодаря им, подчеркнул он, удалось эвакуировать всех мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

«Что касается военных. Российские военные, российская армия, руководство армии и политическое руководство РФ не хотят отпускать наших военных», — сказал президент Украины, добавив, что к переговорам были подключены несколько стран, а также представители ООН и Международного комитета Красного креста.

«Россия меняет военных только если они пленные на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от РФ. Другого ответа не существует», — сказал он.

Ранее 8 мая бойцы полка «Азов», которые продолжают защищать комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, заявили, что могут быть «только эвакуированы», поскольку потратили «все ресурсы для эффективной обороны». Представители «Азова» вновь подчеркнули, что не будут сдаваться в плен.

По состоянию на 8 мая, с «Азовстали» эвакуированы все находившиеся там гражданские лица. Это, в частности, подтвердили бойцы «Азова». Вечером 8 мая колонна автобусов, в которых, в числе прочих, находились эвакуированные с «Азовстали», прибыла на контролируемую властями Украины территорию, сообщил Мариупольский городской совет. В том, что мирных жителей удалось вывезти с «Азовстали», говорится в заявлении городского совета, заслуга удерживающих завод бойцов «Азова».

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