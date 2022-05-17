Минобороны России: 265 украинских военных с «Азовстали» сдались в плен

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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские военные, заблокированные на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, начали сдаваться в плен.

По словам Конашенкова, военные сдаются с 16 мая. За сутки с «Азовстали» вышли 265 человек, в том числе 51 тяжелораненый.

Представитель Минобороны РФ заверил, что всем раненым оказывается помощь в больнице Новоазовска, контролируемого силами самопровозглашенной ДНР. Где находятся остальные сдавшиеся в плен военные, он не уточнил.

Власти Украины вечером 16 мая сообщали, что с завода вышли 264 человека. Командование ВСУ назвало происходящее «операцией по спасению» и подчеркнуло, что вскоре военные с «Азовстали» будут обменяны. Президент Владимир Зеленский заявил, что «украинские герои нужны Украине живыми» и что работа по их возвращению «требует деликатности и времени».

Украинские военные удерживали «Азовсталь» на протяжении примерно двух месяцев. Президент России Владимир Путин еще в конце апреля отдал приказ прекратить атаки на завод и заблокировать его, но обстрелы продолжились. Зеленский говорил, что убийство украинских военных в Мариуполе «поставит точку» на мирных переговорах с Россией.

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