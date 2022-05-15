Украинская группа Kalush Orchestra выиграла «Евровидение». Вот как это было После конкурса вышел клип с документальными съемками войны в Украине

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Украинская рэп-группа Kalush Orchestra выиграла песенный конкурс «Евровидение», финал которого прошел 14 мая в в итальянском Турине. Группа выступила на конкурсе с песней «Stefania». После выступления фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, обратился к зрителям: «Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!» Во время конкурса голосовать за украинскую группу призывал президент Украины Владимир Зеленский.

Выступление Kalush Orchestra с песней «Stefania» в финале «Евровидения» в 2022 году Eurovision Song Contest

Обновление. После конкурса Kalush Orchestra представила клип на песню «Stefania».

Kalush Orchestra

В описании видео в ютьюб-канале группы сказано, что клип «основан на реальных событиях во время военной агрессии в Украине в 2022 году». Вот что сказал фронтмен группы Олег Псюк:

Когда-то я посвятил эту песню своей маме, а когда началась война, песня приобрела много новых смыслов. Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих людей она стала ассоциироваться с матерью-Украиной. Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если «Stefania» стала гимном нашей войны, то я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы.

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Фото на обложке: Giorgio Perottino / Getty Images