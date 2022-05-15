Украина выиграла «Евровидение — 2022». После выступления солист группы Kalush Orchestra призвал помочь Мариуполю и «Азовстали». Главное
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Украинская этно-рэп-группа Kalush Orchestra одержала победу на 66-м конкурсе «Евровидение», финал которого прошел 14 мая в Турине в Италии. Kalush Orchestra выступила с песней «Stefania», сочетающей хип-хоп и украинскую народную музыку.
По итогам голосования жюри и телезрителей Kalush Orchestra получила 631 балл. После голосования жюри украинцы шли только на четвертом месте, но в зрительском голосовании получили 439 баллов из 468 возможных. Среди тех, кто агитировал голосовать за группу, был президент Украины Владимир Зеленский. «Европа, голосуй за Kalush Orchestra — № 12!» — написал он в соцсетях перед финалом конкурса.
Второе место в конкурсе занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней «Space man», который набрал в финале 466 баллов. Третье место заняла исполнительница из Испании Шанель с песней «SloMo», которая получила 459 баллов.
Украина считалась абсолютным фаворитом нынешнего конкурса. Перед началом финала «Евровидения» букмекеры оценивали вероятность победы Kalush Orchestra в 70-75%.
Kalush Orchestra сразу после выступления призвала помочь Мариуполю и комбинату «Азовсталь». С такой просьбой со сцены обратился фронтмен группы Олег Псюк. «Я прошу всех вас. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!» — заявил он по-английски.
Европейский вещательный союз, который организует конкурс «Евровидение», посчитал заявление вокалиста Kalush гуманитарным жестом. «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других деятелей искусства в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», — заявил представитель организаторов конкурса.
Комментатор «Евровидения» от Украины Тимур Мирошниченко вел прямую трансляцию конкурса из бомбоубежища в Киеве. Во время объявления победителя ведущий расплакался. «Вооруженные силы Украины — эта победа для вас. Для каждого, кто сегодня защищает нашу страну. Украина!!!» — сказал он в эфире.
Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы «Евровидение» прошло в украинском Мариуполе. Об этом он написал в соцсетях, поздравляя Kalush Orchestra с победой:
Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!
Украину с победой среди прочих поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейского совета Шарль Мишель.
Россия не участвовала в «Евровидении — 2022». Европейский вещательный союз, организующий конкурс песни, в феврале отстранил Россию из-за войны в Украине. К тому моменту участника от России так и не выбрали. Жители России также не могли голосовать за участников конкурса.