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ВГТРК, Первый канал и «Радио дом „Останкино“» выйдут из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от конкурса «Евровидение — 2022». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на совместное заявление вещателей.

Они назвали отстранение от конкурса «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

Отстранение России — последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с Евровидением. Так в 2016 году победу одержала песня «1944», являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь («Я научу тебя»), сославшись как раз на политику.

Накануне EBU объявил об отстранении России от «Евровидения — 2022» из-за войны в Украине.

«Евровидение — 2022» пройдет 10-14 мая в Турине. Россия не успела определиться с участником конкурса. В прошлом году на «Евровидении» победила итальянская рок-группа Måneskin. Представительница России Манижа заняла девятое место.

В 2021 году Беларусь отправила на «Евровидение» группу «Галасы ЗМеста», которая в своих песнях выступала против оппозиции и протестов, прошедших в стране в 2020 году. EBU заявил о политическом подтексте песни и снял белорусских участников с конкурса. В ответ белорусское ТВ отказалось от трансляции «Евровидения — 2021».

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