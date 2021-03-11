Организаторы «Евровидения» не пустили на конкурс песню от Белоруссии. В ней нашли политический подтекст

Европейский вещательный союз, организатор песенного конкурса «Евровидение», отказался допустить на конкурс песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», которая должна была представлять Белоруссию.

Союз пришел к выводу, что содержание песни «ставит под вопрос неполитический характер конкурса». Организатор «Евровидения» также подчеркнул, что общественная реакция на песню «может подорвать репутацию» союза.

Организатор «Евровидения» предложил Белоруссии изменить песню или отправить на конкурс другую, которая будет соответствовать его правилам. В противном случае страну исключат из конкурса.

Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях выступает против белорусской оппозиции и акций протеста. В белорусских провластных СМИ ее творчество называли «народной сатирой». Припев песни, которую группа планировала исполнить на «Евровидении», звучит так: «Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему».

Отбор на «Евровидении» в Белоруссии в 2021 году проходил в закрытом формате. Группу VAL, которая должна была представлять страну в 2020 году, до нового конкурса Белтелерадиокомпания, которая отвечает за конкурс в Белоруссии, не допустила после антиправительственных высказываний ее участников.

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