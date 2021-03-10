Власти Беларуси отобрали на «Евровидение» группу, поющую «сатирические» песни против оппозиции В песне для конкурса есть слова «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя ходить по струночке»

9 марта Белтелерадиокомпания (БТ) — главный государственный вещатель Беларуси, который организует национальный отбор на «Евровидение» и транслирует финал конкурса, — сообщила, что в этом году на «Евровидение» поедет группа «Галасы ЗМеста». Это коллектив из райцентра Барановичи, который в своих песнях выступает против протестов и оппозиции. История появления группы в сообщении БТ описана так:

После «известных событий» в Беларуси музыканты решили создать новый проект под названием «Галасы ЗМеста». Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест [по-белорусски] — содержание, смысл, и место — небольшой провинциальный город.

На «Евровидение» группа поедет с песней на русском языке под названием «Я научу тебя». По всей видимости, она, как и многие другие композиции коллектива, направлена против белорусских оппозиционеров и их сторонников. Ее припев звучит так: «Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему».

Смотри вперед, забудь, что было, Вчерашнее сдавай в тираж, Срывай покровы, лезь без мыла, Ты только лучшее создашь. Сдирай истории наросты. Овес, как видно, не в коня. Без прошлого все будет просто. Ты только слушайся меня. Меняй замшелые устои, Свободный мир неотвратим. Несовременный недостоин, А ретроград недопустим. Припев: Я научу тебя плясать под дудочку, Я научу тебя клевать на удочку, Я научу тебя ходить по струночке, Ты будешь всем доволен, рад всему. Я сочиню тебе специально музычку, Я поднесу тебе весь мир на блюдечке, Я превращу твои печали в шуточки, Тебе же лучше будет самому. Поспи за плугом, ночь в разгаре, Еще далёко до звезды. Пусть пашут лошади в угаре, А ты не порти борозды. Смени на овощи все мясо, Ликуй, пусть даже ты сердит, Мечтай о новых прибамбасах, Их, кстати, можно взять в кредит.

Galasy ZMesta — Ya Nauchu Tebya (Iʼll Teach You) — Belarus 🇧🇾 — Official Video — Eurovision 2021 Eurovision Song Contest

Как в Беларуси проходил отбор на «Евровидение»?

В 2020 году право представить страну на «Евровидении» получил дуэт VAL с песней «Навечна». Но после того, как в августе 2020 года начались протесты против Александра Лукашенко, участники дуэта заявили, что не видят для себя никакой карьеры «при текущем режиме» и рассказали про цензуру на БТ.

Вещатель в ответ заявил, что дуэт VAL не поедет на «Евровидение»: «И произойдет это не потому, что на БТ что-то „сломалось“ или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть».

Отбор на «Евровидение-2021» в Беларуси продолжался до 31 января. БТ не сообщала, какие артисты подали заявки на участие в нем, и отобрала победителя в закрытом формате. Как пишет Tut.by, такого не случалось с 2011 года, когда на «Евровидение» через закрытый отбор отправили Анастасию Винникову с песней I Love Belarus.

Что известно про группу «Галасы ЗМеста»?

Логотип с названием коллектива выполнен в бело-красно-зеленых цветах — это цвета нынешнего государственного флага Беларуси (протестующие сделали своим символом бывший государственный флаг — бело-красно-белый). «Когда под соусом „политической борьбы“ пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными…», — сказано на сайте группы.

В коллективе пять человек. Все занимаются музыкой в свободное от работы время. Барабанщик Максим Пономаренко руководит барановичским народным ансамблем «Явар», гитаристы Евгений Кардаш и Евгений Артюх преподают в музыкальной школе. Вокалистка Ирина Сорговицкая работает в школе психологом. Вокалист и автор текстов песен Дмитрий Бутаков — военный переводчик. Он учился в Военном институте Министерства обороны СССР и, по собственным словам, владеет китайским, английским и польским языками. В прошлом играл в КВН, был в составе команды «Эскадрон гусар». Сейчас он владелец кафе.

В интервью лидер группы Бутаков говорил, что он «против радикальных и псевдореволюционных изменений»; что его не устраивают «лидеры вот эти странные, сменяемые, бесконечные»; что он «русский человек» и до сих пор не смирился с распадом СССР: «Я вообще, честно говоря, „совок“ самый настоящий — до сих пор развала страны большой не могу пережить. Беларусь как отдельное самостоятельное государство? Мне сложно это принять». Свои песни Бутаков называл «сатирическими» и говорил, что «на них не стоит обижаться».

Среди композиций, тексты к которым он сочинил, есть песни про лидеров белорусских протестов Светлану Тихановскую и Марию Колесникову, дворовые чаты протестующих, песню «Муры», которую пели на уличных акциях, и Евросоюз. В последней песне есть такие строки: «Хочется и равенства, и братства, / И повсюду волю изъявлять, / В трепетном порыве толерантства / На сыночка платье надевать». На ютьюб-канал группы подписаны 16 тысяч человек, самый популярный ролик на нем набрал 52 тысячи просмотров.

В последние месяцы про «Галасы ЗМеста» активно писала белорусская провластная пресса. «Комсомольская правда» называла творчество группы «народной сатирой», «СБ. Беларусь сегодня» писала, что это «тонко, да с иронией, но еще и с глубоким смыслом». В декабре коллектив выступил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы — ведущем театре Беларуси, коллектив которого разогнали из-за поддержки протестов.

Как отреагировали на белорусскую песню для «Евровидения»?

Утром 10 марта Onliner.by сообщил, что «Галасы ЗМеста» лидируют в официальных аккаунтах «Евровидения» по комментариям, но «не все (не все, да) комментарии положительные». Tut.by с помощью сервиса VidIQ проанализировал соотношение лайков и дизлайков под клипом белорусов на ютьюб-канале «Евровидения». Выяснилось, что на момент измерения число лайков (1,6 тысячи) составляло лишь 9% от числа дизлайков (более 16 тысяч). Это худший результат среди всех песен, заявленных на «Евровидение».

В белорусских соцсетях одни возмущаются выбором исполнителя на конкурс, другие высмеивают группу и ее песню.

Европейский вещательный союз (ЕВС), который организует «Евровидение» пообещал проверить песню от Беларуси на соответствие правилам конкурса, пишет «Еврорадио». «Это музыкальный конкурс без политического контекста, и мы будет решительно противостоять всем попыткам использовать это культурное событие в политических целях», — заявили изданию в ЕВС.

Что еще надо знать про Беларусь и «Евровидение»?

21 января Белорусский фонд культурной солидарности, созданный для поддержки подвергшихся политическим репрессиям работников культуры, объявил об инициативе #stopBTRC. Ее цель — лишить БТ права на отбор участников для «Евровидения» и трансляцию конкурса. 28 января фонд получил письмо от Европейкого вещательного союза, в котором говорилось, что ЕВС следит за ситуацией в Беларуси и призывает БТ «отстаивать ценности независимости и ответственности».

17 февраля депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под письмом в ЕВС с призывом запретить Беларуси участвовать в «Евровидении» в этом году. Она назвала недопустимым сотрудничество ЕВС с БТ после того, как главу белорусского вещателя Ивана Эйсмонта в декабре внесли в санкционный список Евросоюза.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

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Ольга Корелина