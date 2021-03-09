Александр Коряков / Коммерсантъ

Певица Манижа Сангин — она же просто Manizha — представит Россию на музыкальном конкурсе , который в мае пройдет в Роттердаме. 8 марта певица прошла национальный отбор на конкурс, победив в зрительском голосовании с песней «Russian Woman» («Русская женщина»). Помимо нее на участие в «Евровидении» претендовали дуэт #2Маши и группа Therr Maitz. Во время шоу на Первом канале Манижа получила 39,7% голосов, #2Маши — 35,7%, а Therr Maitz — 24,6%.

Группа Little Big, которая победила в прошлогоднем отборе на «Евровидение» (его отменили из-за пандемии коронавируса), в этот раз от участия в национальном отборе отказалась.

Песня «Русская женщина» рассказывает «о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России», заявила Манижа. По словам певицы, песня была написана 8 марта 2020-го, но впервые она исполнила ее только год спустя. Текст композиции вдохновлен современной феминистской повесткой; например, там есть сатирические строчки: «Тебе уж за 30, алло, где же дети? / Ты в целом красива, но вот похудеть бы».

Певица заявила, что хочет продемонстрировать на «Евровидении» щедрость и открытость России: «Для меня участие в „Евровидении“ — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей».

Манижа — уроженка Таджикистана, но почти всю свою жизнь она провела в России. Манижа родилась в Душанбе 8 июля 1991-го. Из-за гражданской войны в Таджикистане ее семья переехала в Россию, когда ей было два с половиной года. В Москве она училась в музыкальной школе, играла на фортепиано, пела в хоре, участвовала в музыкальных конкурсах. В 16 лет начала писать собственные песни и выступать под псевдонимом Ру.Кола. В 2008 году вышел ее дебютный альбом «Пренебрегаю», а также одноименный клип с участием комика Семена Слепакова.

Певица занимается общественной деятельностью: она амбассадор фонда «Подари жизнь», а в декабре 2020 года стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

Манижа выступает против домашнего насилия и высказывается в поддержку ЛГБТ-людей. «Мне важно помогать девочкам, женщинам не бояться быть собой. Мне в инстаграм приходит много личных сообщений от таджикских, узбекских, киргизских девчонок. Они пишут о насилии со стороны мужчин, о своем отчаянии. <…> Я их перенаправляю в те или иные фонды», — рассказывала Манижа в интервью «Коммерсанту».

В 2019 году она запустила приложение для жертв домашнего насилия (его критиковали из-за плагиата) и сняла клип на песню «Мама», по сюжету которого героиня-подросток пытается спасти свою мать с помощью сверхспособностей. Манижа высказывалась в защиту , обвиняемых в убийстве отца. «Мне не верилось, что их хотят посадить так надолго, и никто не думает о том, что их жизнь уже сломана», — говорила она журналу «Hello!»

В том же интервью Манижа рассказывала, что «половина Таджикистана» считает ее лесбиянкой. «Они думают, что если ты поддерживаешь ЛГБТ-сообщество, то значит ты точно гей. Но это не факт. Я просто люблю людей и я обожаю ЛГБТ-сообщество и я считаю классным поддержать их», — рассказывала певица. В июле 2020 года она опубликовала в инстаграме пост в поддержку ЛГБТ-людей, после чего от нее отписались несколько тысяч человек.

Интервью Манижи

«Я боюсь контроля, чипирования, ограничения свободы. Это меня угнетает» Катерина Гордеева поговорила с Манижей — о жизни певицы из Таджикистана в России. Большое интервью

Интервью Манижи

«Я боюсь контроля, чипирования, ограничения свободы. Это меня угнетает» Катерина Гордеева поговорила с Манижей — о жизни певицы из Таджикистана в России. Большое интервью

Результаты отбора на «Евровидение» вызвали поток ксенофобных комментариев. В то же время многие выступили в защиту Манижи. В соцсетях, как пишет «Новая газета», пользователи спрашивали «Что, русских не нашли?», жаловались, что «голосование подтасовано», и ставили дизлайки роликам с песней и реакциями на нее. Некоторые недовольные просили заменить исполнительницу, «пока не поздно», а также выступали против того, чтобы уроженка Таджикистана представляла Россию на «Евровидении», отметил телеканал «360». Провластный журналист Юрий Котенок охарактеризовал Манижу как «мигрантку, сделавшую карьеру на ЛГБТ-повесточке».

Также певицу раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он осудил ее из-за двух фраз, звучащих в песне: «Сын без отца, дочь без отца, но сломанной семье не сломать меня», а также из-за той, что была процитирована выше — «Тебе уж за 30, алло, где же дети?» «Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России», — заявил Жириновский.

Одновременно в соцсетях появились сотни постов в поддержку Манижи. «Как же круто: Аня Ривина на обложке Time, мы с „Фемдачей“ — в Washington Post, Манижа едет на Евровидение с песней про эмпаурмент! — написала в твиттере фемактивистка и художница Дарья Серенко. — Всего говна, которое со всеми нами происходит, это никак не отменяет, но так круто чувствовать, что тебя не только в РФ видят и поддерживают».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал, что «не понял» песню «Русская женщина». По его словам, у Манижи «совсем невысокие» шансы на победу. При этом он отметил, что «девочка, родившаяся в Таджикистане, поет так круто русский фольклор». Поэт Карен Кавалерян, написавший песни Димы Билана, Ани Лорак и Дмитрия Колдуна для «Евровидения», назвал «стратегической ошибкой» то, что Манижа поедет на конкурс с песней на русском, а не на английском языке.

Александр Бакланов