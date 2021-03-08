Группа Little Big отказалась участвовать в отборе на «Евровидение-2021». Россию на конкурсе представит певица Манижа

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на «Евровидении» в 2020 году, отказалась участвовать в новом отборе на конкурс. Об этом лидер группы Илья Прусикин заявил в эфире «Первого канала», передает ТАСС.

Во-первых, нашу песню сравнивали бы с [нашей прошлогодней песней для «Евровидения»] «Uno», а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир.

Среди претендентов на участие в «Евровидении» были певица Манижа Сангин (Manizha), группы «2маши» и Therr Maitz. В зрительском голосовании победила Манижа. Она выступит на «Евровидении» с песней «Russian Woman».

Manizha — Russian woman — LIVE (Eurovision 2021, Russia) — National Selection feathery

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Его формат организаторы определят позднее; он будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Нидерландах.

В 2020 году «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса.

Группа Little Big должна была поехать на «Евровидение-2020» с песней «Uno». В июле 2020 года организаторы конкурса сообщили, что клип на эту песню стал самым просматриваемым на ютьюб-канале «Евровидения». На тот момент клип набрал 137 миллионов просмотров. Сейчас у него больше 217 миллионов просмотров.